Weihnachtsmärkte stimmen aufs Christfest ein

Die Weihnachtsmärkte in Vorarlberg stimmen ab 17. November auf das Christfest ein. Den Anfang macht Bregenz: Mit der Illuminierung des traditionell aus dem Bregenzerwald stammenden Christbaums startet der Weihnachtsmarkt am Kornmarktplatz und Leutbühel.

An 40 Ständen werden dort neben kulinarischen Köstlichkeiten auch Kunsthandwerksarbeiten geboten. Besondere Attraktion ist wie jedes Jahr die Lebende Krippe am Leutbühel. Weihnachtlich wird es ab 9. Dezember an den Advent-Wochenenden auch in der Oberstadt. Beim Kunst- und Handwerksmärktle rund um den Martinsturm lassen sich Handwerker bei der Arbeit zusehen.

Kinder können gratis Kutsche fahren und Christbaumanhänger aus Wachs gießen. Zudem wird dort die neue Briefmarke „Advent in Bregenz“ verkauft. In einigen Adventnächten (17. und 24. November, 1., 8., 15. und 22. Dezember) kann man den Nachtwächter auf seiner Runde durch die Gassen der Oberstadt begleiten. Auf Weihnachten eingestimmt wird in der Landeshauptstadt zudem beim Vorklöstner Adventmärktle (26. November) rund um die Kirche Mariahilf und auf dem Herz-Jesu-Adventmärktle (2. Dezember).

Blosengelmarkt in Feldkirch

In der besonderen Atmosphäre der historischen Altstadt in Feldkirch findet auch heuer wieder der Blosengelmarkt (24. und 25. November) statt. Der Feldkircher Weihnachtsmarkt startet am 1. Dezember mit Kunsthandwerk, Geschenksideen und regionalen Schmankerln. Kinder erwartet im Lebkuchenhaus ein liebevoll für sie zusammengestelltes Programm. Volksmusiker aus der Region laden am 2. und 10. Dezember zum Feldkircher Adventsingen. In der Johannitergasse ist zudem eine lebensgroße Krippe ausgestellt.

Dornbirn: Eislaufplatz in der Innenstadt

In Dornbirn wird der Schwerpunkt in der Vorweihnachtszeit ab 24. November ganz auf die Kleinen gelegt. Täglich können Kinder auf dem Christkindlemarkt Basteln und Backen, regelmäßig schaut dabei der Kasperl vorbei. Weiters werden Ponyreiten, ein Eislaufplatz unter freiem Himmel, Clownauftritte, ein Streichelzoo, ein nostalgisches Ringelspiel und ein Zügle geboten. Ein Highlight ist der riesige Adventkranz mit drei Metern Durchmesser, an dem jeden Sonntag feierlich die nächste Kerze angezündet wird. Das Dornbirner Stadtmuseum zeigt von 9. Dezember bis 4. Februar historische Pop-up-Krippen.

Laternenwanderungen und Kutschfahrten

Weihnachten wie aus dem Bilderbuch bietet der „Schwarzenberger Advent“ im Bregenzerwald mit Konzerten in der barocken Kirche, Räucher-Kursen, Laternenwanderungen sowie kulinarischen Abenden. Auf dem 260 Jahre alten Dorfplatz zwischen historischen Wälderhäusern wird am 30. November feierlich der Christbaum illuminiert und damit der Adventmarkt (1. und 2. Dezember) eröffnet, bei dem ausschließlich handgefertigte Gebrauchsgegenstände und Köstlichkeiten verkauft werden.

Zudem gibt es eine Lesung von Kindern für Kinder, Pferdekutschenfahrten durch das Dorf und Geschenke von Schneemann „Rübe“. Ebenfalls beliebt sind die besinnlichen Lesungen mit Menü, heuer mit Erika Pluhar (17. Dezember) und Michael Köhlmeier (9. Dezember).

Bludenz: Livemusik und Stockbrotgrillen

Auch der Bludenzer Christkindlemarkt (30. November bis 23. Dezember) ist ganz auf die Kinder abgestimmt. Die Besucher erwartet Livemusik, ein Kindercafe, Ponyreiten, eine Schneiderwerstatt, Stockbrotgrillen und Weihnachtskartenbasteln.

Winterzauber im Montafon

Im Montafon wird die schönste Zeit des Jahres besinnlich gefeiert. Beim Montafoner Winterzauber von 3. Dezember bis 4. Jänner erwarten die Besucher zahlreiche Konzerte, von Orgel- und Bläsermusik über russische Weihnachtslieder (Schruns-Tschagguns, 30. Dezember), Country-Christmas (St. Gallenkirch, 4. Jänner) bis hin zu traditionellen Volksweisen.(APA)