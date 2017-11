Privatkäserei Rupp wagt Schritt nach China

Nach einem Umsatzeinbruch im Jahr 2016 kann die Privatkäserei Rupp in Hörbranz heuer auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken. 2017 liegt der Umsatz bei 180 Mio. Euro - zudem hat das Unternehmen den Schritt nach China gewagt.

Gemeinsam mit dem chinesischen Partner DaChan wird in der Hafenstadt Tianjin ein Joint Venture gegründet, teilte das Unternehmen am Montag mit. Der neue Produktionsstandort soll nach dem Jahreswechsel schrittweise in Betrieb genommen werden. Rupp wird 60 Prozent an dem Joint Venture halten, insgesamt werden acht Mio. Euro investiert.

Der chinesische Markt für Milchprodukte wachse seit Jahren im zweistelligen Bereich, erklärte Vorstandsvorsitzender Josef Rupp die Motivation für die Expansion nach China. Man werde vor allem Produkte im B2B-Bereich für weiterverarbeitende industrielle Abnehmer herstellen. Für ihn sei nicht die Vermarktung von Käse an sich interessant, sondern die Veredelung verschiedenster Produkte mit Käse, so Rupp. Es sei „so innovativ und für uns unvorstellbar“, wie Chinesen Käse in ihrer Küche einsetzen.

Bereits im Sommer wurde mit dem Bau der Produktion in China begonnen, in fünf Monaten soll sie fertig sein. Ein Export dieser Produkte nach Europa sei aus rechtlichen und wirtschaftlichen Gründen aber ausgeschlossen, so Rupp.

Schwierigkeiten bei Mitarbeitersuche

Weiter investiert werde auch in das vor drei Jahren übernommene Werk im französischen Charmoille, sagte der Firmenchef. Dieses soll bis Ende 2018 um drei Mio. Euro ausgebaut werden. Im Vollbetrieb sollen 20 bis 30 Mitarbeiter beschäftigt werden.

Mit einer Herausforderung ist das Unternehmen aber sowohl in China, Frankreich und Hörbranz konfrontiert, erklärt Rupp: Es sei schwierig, Mitarbeiter zu finden, obwohl man zusätzliche Kräfte benötigen würde.

Umsatz des Unternehmens gestiegen

Den Angaben des Vorstands - Josef Rupp, Ludwig Rupp und Harald Fischli - zufolge wuchs der Umsatz des Konzerns im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 170 Mio. Euro an. Der Absatz nahm um fünf Prozent auf über 50.000 Tonnen zu. „Wir rechnen auch für dieses Jahr mit einer Steigerung der Absatzmengen und erwarten rund 53.000 Tonnen“, so Josef Rupp. Am Ende des Geschäftsjahres 2017 könnte daraus ein Umsatz von 185 Mio. Euro resultieren.

Die 1908 gegründete Privatkäserei mit Sitz in Hörbranz in der Nähe von Bregenz beschäftigte im vergangenen Jahr laut Eigenangaben 550 Mitarbeiter. 90 Prozent der Produktion werden weltweit in 65 Länder exportiert.

