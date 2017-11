Handbremse nicht festgezogen: Auto stürzt ab

Eine zu wenig fest angezogene Handbremse hat am Montag zu einem Unfall in Bludenz geführt: Ein auf einem Parkplatz abgestelltes Auto stürzte über eine rund fünf Meter hohe Böschung in einen Garten. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei hatte der 36-jährige Lenker des Firmenautos sein Fahrzeug in Bludenz - Höhe St. Peterstraße - geparkt. Offenbar zog er dabei die Handbremse aber zu wenig fest an, denn das Auto setzte sich kurze Zeit später in Bewegung: Erst rollte es rund 20 Meter über den Parkplatz und stürzte dann über eine fünf Meter hohe Böschung ab. Der Wagen kam nach Angaben der Polizei in einem privaten Grundstück zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.