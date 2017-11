Noch keine Vogelgrippe-Fälle in Vorarlberg

In mehreren europäischen Staaten ist der Vogelgrippe-Virus wieder aufgetaucht. In Vorarlberg gebe es noch keine Fälle, sagt Landesveterinär Norbert Greber. Man müsse aufgrund der Witterungsbedingungen aber wachsam bleiben.

Nach einem Abklingen der Vogelgrippe in den warmen Sommermonaten gibt es in einigen asiatischen und auch europäischen Ländern schon wieder erste Fälle. In Bulgarien, Russland, Italien, der Schweiz, Zypern und Deutschland wurden infizierte Wildvögel gemeldet.

Warten auf Untersuchungsergebnis

Genau vor einem Jahr sind in Vorarlberg die ersten Vögel gefunden worden, die an der Vogelgrippe verendet sind - mehr dazu in Erster H5N8-Verdachtsfall bei Hausgeflügel. In den vergangenen Tagen sei ein toter Vogel gefunden und eingeschickt worden, sagt Norbert Greber. Das Ergebnis stehe noch aus, so der Landesveterinär, er rechne aber damit, dass die Todesursache nicht die Geflügelpest war.

Wachsam bleibe man aber, denn das feuchte und kalte Wetter biete derzeit ideale Bedingungen für die Influenzaviren. Die Vögel reisen und kommen an Rastplätzen eng aneinander, was eine Virusübertragung begünstigt.

300.000 Vögel überwintern am Bodensee

Zudem steigt im Winter die Vogelpopulation auf mehr als das Zehnfache: An die 300.000 Vögel aus dem Norden überwintern am Bodensee. Im Sommer sind es um die 25.000. In Asien ist derweil ein Virus aufgetaucht, der auch für den Menschen gefährlich werden kann. Er steht laut Greber unter Beobachtung.