Randalierer ruft Cobra auf den Plan

Zu seinem Einsatz der Polizei-Sonderkommandos Cobra ist es am Freitag in Lauterach gekommen. Laut Polizei war ein psychisch kranker Lkw-Fahrer aus Polen in ein Bürogebäude eingebrochen und hatte dort randaliert.

Der 48-jährige Mann stieg nach Angaben der Polizei am Samstag kurz nach 15.00 Uhr in das Bürogebäude einer Spedition in Lauterach ein, wodurch er den Alarm auslöste. Im Gebäude soll er mehrere Einrichtungsgegenstände beschädigt haben. Am Einsatzort erkannten die Polizeibeamten die gefährliche Situation und alarmierten die Cobra.

Widerstand bei Festnahme

Folglich wurde das Firmengebäude von der Polizei umstellt und der Verdächtige festgenommen. Dabei leistete der Pole nach Angaben der Polizei erheblichen Widerstand. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen Fahrer, der im Lkw genächtigt hatte und der offenbar bereits zuvor einen Lkw und ein Auto auf dem Areal mit einer Eisenstange beschädigt hatte. Personen wurden nicht verletzt.

Der Mann verhielt sich nach Angaben der Polizei in Lauterach sehr verwirrt und unberechenbar. Nach ärztlicher Untersuchung wurde er in das Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert. Laut Polizei leidet er an einer paranoiden Psychose. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.