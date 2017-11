Ernährung als Unterrichtsfach gefordert

Ernährung soll als eigenes Unterrichtsfach in der Schule eingeführt werden. Das fordert die Gesundheits- und Ernährungswissenschafterin Angelika Stöckler im Samstaginterview bei ORF Radio Vorarlberg.

privat

Nach Ansicht von Stöckler ist es wichtig, dass die Kinder lernen, was in den verschiedenen Lebensmitteln stecke. Es sei eine gesellschaftliche Verpflichtung darauf zu schauen, dass Kinder gute Lebensmittel bekommen. Handlungsbedarf gebe es, denn laut einer aktuellen Studie ist in Österreich fast jeder Dritte Drittklässler übergewichtig.

Stöckler: Keine Automaten an Schulen

Stöckler plädiert auch dafür, dem Kochunterricht an den Mittelschulen wieder einen größeren Stellenwert einzuräumen. Außerdem spricht sie sich dafür aus, dass Automaten mit Süßigkeiten und Süßgetränken an Schulen abgeschafft werden. Das sei allerdings eine sehr unpopuläre Maßnahme.

Das ganze Interview mit Stöckler hören Sie heute Mittag ab 12.30 Uhr in der Landesrundschau bei ORF Radio Vorarlberg.

Link: