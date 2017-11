Putzlappen verursacht Glimmbrand in Hotel

In einem Hotel in Mittelberg ist es in der Nacht auf Freitag zu einem Glimmbrand in der Waschküche gekommen. Zwei Angestellte waren in dem Hotel, beide konnten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei wurde in der Nacht auf Freitag gegen 23.30 Uhr über eine starke Rauchentwicklung in einem Hotel in Mittelberg informiert und dass sich im Hotel noch zwei Angestellte befinden würden. Gäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Hotel. Beim Eintreffen einer Streife der Polizei Kleinwalsertal befand sich eine der beiden Personen bereits im Freien. Die zweite Person, eine schlafende 57-jähriger Frau, konnte von den Polizisten durch starkes Klopfen an der Zimmertüre geweckt aus dem Gebäude gebracht werden.

Schadenshöhe ist noch nicht bekannt

Als Ursache konnte ein Glimmbrand in der Waschküche im Erdgeschoss festgestellt werden. Durch diesen Glimmbrand entstand eine starke Rauchentwicklung, welche sich über die weiteren Stockwerke im gesamten Hotel verteilte. Es entstand Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand. Brandursache dürfte eine Selbstentzündung durch einen ölverschmutzten Putzlappen gewesen sein.

Im Einsatz befanden sich die Polizei Kleinwalsertal mit zwei Mann, die gesamten Feuerwehren Kleinwalsertal (Riezlern, Hirschegg und Mittelberg) mit rund 70 Mann sowie die Walser Rettung und einem Notarzt aus dem angrenzenden Deutschland.