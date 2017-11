Möbelhauskette in Lustenau einen Schritt weiter

Die Landesregierung ist der Empfehlung des Planungsbeirats gefolgt und erlässt einen Landesraumplan für den Bau eines Ikea-Möbelhauses in Lustenau. Nun beginnt laut Bürgermeister Fischer (ÖVP) die konkrete Planung.

Wie die Vorarlberger Nachrichten am Mittwoch berichten, rückt der Bau eines Möbelhauses in Lustenau näher. Die Landesregierung werde einen Landesraumplan für Ikea erlassen. Der Beschluss sei in der letzten Sitzung der Landesregierung am Dienstag mehrheitlich erfolgt. Dem Beschluss hätten Landesrat Johannes Rauch und Landesrätin Katharina Wiesflecker (beide Grüne) nicht zugestimmt. Die ÖVP-Mitglieder der Regierung seien einer Empfehlung des Raumplanungsbeirats gefolgt, der sich in seiner Sitzung am 16. Oktober - wie berichtet - mit einer knappen Mehrheit von elf zu zehn Stimmen für das Vorhaben ausgesprochen hatte.

Bürgermeister stellt Pläne bis 2018 in Aussicht

Für Bürgermeister Kurt Fischer (ÖVP) sind damit die Weichen für eine konkrete Projektentwicklung gestellt. Fischer will in der Gemeinde die nächsten Schritte setzen und geht laut Zeitungsbericht davon aus, dass bereits im nächsten Jahr ein Projekt auf dem Tisch liegen werde. Dann werde auch die EKZ-Widmung von Land und Gemeinde in Angriff genommen.

Link: