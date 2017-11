Rassismus-Skandal bei Altach-Match: Geldstrafe gegen Gurten

Regionalligist Union Gurten ist wegen rassistischen Fanäußerungen im Rahmen des Zweitrundenspiels im Uniqa-ÖFB-Cup gegen SCR Altach mit einer teilbedingten Geldstrafe in der Höhe von 3.000 Euro belegt worden.

Das Komitee des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) konnte laut einer Aussendung am Dienstag nach einer Untersuchung „unzweifelhaft feststellen“, dass es nach dem 4:2-Treffer von Altachs Bernard Tekpetey (104.) zu rassistischen Äußerungen aus dem Zuschauerbereich der Hausherren aus dem Innviertel gekommen sei. Die Hälfte der Geldstrafe wurde unter einer Probezeit bedingt nachgesehen.

Gurten distanziert sich von Rassismus

Der Ghanaer Tekpetey sah aufgrund einer an die Zuschauer gerichteten Geste unmittelbar nach dem Treffer die Rote Karte. Der nach dem Spiel geäußerte Vorwurf, dass es bereits davor rassistische Äußerungen gegen Tekpetey gegeben habe, wurde laut ÖFB durch die vorliegenden Beweise nicht bestätigt.

Wie der ÖFB erklärte, hätten die Vertreter von Gurten während der am Dienstag angesetzten Verhandlung ehrlich vermittelt, dass der Verein klar gegen Rassismus auftritt. Die Oberösterreicher verpflichteten sich an der Teilnahme des Vereins an einem Workshop zum Thema Antirassismus.

GEPA Pictures/Florian Ertl

Spielstrafe für Altach-Stürmer

Der Strafstenat der Österreichischen Fußball-Bundesliga hat bereits kurz nach dem Spiel in einer Sitzung entschieden, dass Altach-Stürmer Bernard Tekpetey wegen unsportlichem Verhalten für zwei Spiele gesperrt wird, eines davon bedingt auf sechs Monate. Konkret ging es dabei um eine Situation nach Tekpeteys Torjubel, bei dem er die Geste des Halsabschneidens gezeigt haben soll - mehr dazu in: Rassismus-Skandal bei Altach-Match: Spielsperre und Verfahren.