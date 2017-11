Verzögerungen im Bahnverkehr Richtung Wien

Reisende müssen sich am kommenden Wochenende im Bahnverkehr auf längere Fahrzeiten einstellen. Wegen Gleisarbeiten zwischen Bludenz und Ötztal wird die Arlbergstrecke gesperrt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Von Samstag bis Montagmittag müssen Bahnreisende in Bludenz und im Öztal auf Busse umsteigen. Wegen Erneuerungsarbeiten ist eine Sperre der Arlbergstrecke notwendig, erläutert ÖBB-Pressesprecher Christoph Gasser-Mair.

Verzögerungen am Deutschen Eck

Ab kommender Woche gibt es auch am Deutschen Eck zwischen Kufstein und Salzburg Verzögerungen. Dort führt die Deutsche Bahn drei Wochen lang Bauarbeiten durch. Laut ÖBB kommt es dadurch zu Fahrplanabweichungen im Fernverkehr. Betroffen seien Railjets, von Wien über Salzburg nach Westösterreich. In Vorarlberg kommen diese Züge bis zu 25 Minuten verspätet an.

Anschlusszüge nicht garantiert

Tagsüber könnten Anschlusszüge in dieser Zeit vielfach nicht erreicht werden. Im dichten Taktverkehr sei allerdings garantiert, dass Reisende dennoch rasch weiterkommen. Am Abend sind für die letzten zwei in Feldkirch ankommenden Railjets eigene Verteilerzüge Richtung Bregenz vorgesehen.