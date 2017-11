Architekturbiennale Venedig: Sagmeister im Boot

Die Leiterin des Vorarlberger Architekturinstituts, Verena Konrad, ist Kommissarin für den Österreich-Pavillon bei der kommenden Architekturbiennale in Venedig. Aus Vorarlberg ist das Büro von Stardesigner Stefan Sagmeister mit dabei.

Sendenhinweis:

Einen ausführlichen Beitrag hören Sie in unserer Kultursendung auf Radio Vorarlberg, ab 20.00 Uhr.

Am Montag hat die Kunsthistorikerin Verena Konrad im Kulturministerium bekannt gegeben, wenn sie für den Österreich-Pavillon bei der kommenden Architekturbiennale in Venedig ausgesucht hat. Österreich schickt 2018 das Architektenteam Henke Schreieck, das Innsbrucker Duo LAAC sowie das Büro des aus Bregenz stammenden Stardesigners Stefan Sagmeister in die Giardini.

APA/HANS KLAUS TECHT

Gemeinsam werden die auserwählten Architekten eine dreiteilige Rauminstallation im Österreich-Pavillon gestalten, die die Bedeutung von Freiräumen im Stadtgewebe vorführt - mehr dazu in: „Freespace“ - Österreich auf der Biennale 2018.