Roma: Bettelverbote lösen die Probleme nicht

Die Zahl der Armutsmigranten in Vorarlberg schwankt: 200 bis 250 sind es laut einer Studie des Landes. Bettelverbote haben die Menschen aus den Städten verdrängt, gelöst ist das Problem deshalb aber nicht, sagt die Dornbirner ÖVP-Stadträtin Hinterauer.

Bisher waren viele Armutsmigranten in Bregenz zu finden, sagt die Dornbirner ÖVP-Stadträtin Marie Luise Hinterauer. Nun würden sie wieder verstärkt nach Dornbirn kommen. Immer wieder würden die Armutsmigranten hin und her geschoben werden, jedoch brauche es einfach klare Regeln beim Zusammenleben mit der Bevölkerung, sagt Hinterauer. Im Zentrum in Dornbirn darf beispielsweise an Markttagen nicht gebettelt werden, eine Ausdehnung des Bettelverbotes wäre verfassungswidrig. Gegen stilles Betteln sei nichts einzuweden, gegen aggressives hingegen schon, so ist nicht erlaubt, dass die Bettler von Haus zu Haus ziehen, oder wild campieren.

Armutsmigration ist ein weltweites Problem. Seit 600 Jahren sind die Romavölker in Europa unterwegs. Seit einigen Jahren auch in Vorarlberg.

Wirtschaftsaufschwung verschaft Jobs

Aufgrund des Wirschaftsaufschwungs müssten jedoch derzeit viele nicht mehr betteln sondern hätten mittlerweile einen Arbeitsplatz. Die meisten würden im Reinigungsbereich, in der Bauwirtschaft oder im Tourismus arbeiten, sagt Michael Hämmerle, von der Kaplan Bonetti-Beratungsstelle. Durch die strenge Handhabe beim Betteln in Städten seien jedoch einige in den ländlichen Raum abgewandert. Dort sind sie laut Hämmerle nicht derat sichbar.

Wohnungsnot weiterhin aktuell

Es bleibt jedoch die Wohnungsnot. Die Notschlafstellen sind aufgelöst, wer Arbeit hat, sucht eine Mietwohnung. Der Preis ist jedoch hoch. Oft wohnen viele Menschen deshalb gemeinsam in einem kleinen Zimmer. Nach wie vor sind laut Hämmerle auch noch einige Armutsmigraten obdachlos.

Experte: Roma wollen gar nicht hier ankommen

Zu diesem Thema war am Montag auch der deutsche Sachbuchautor und Journalist Norbert Mappes-Niedik in Vorarlberg Heute zu Gast. Der Experte sagt, dass diese Menschen gar nicht hier ankommen wollen. Es gehe lediglich darum, halbwegs anständig zu leben und sich mit Gelegenheitsjobs, Flaschen sammeln, Prosititution oder Betteln über Wasser halten zu können. Sobald das nicht mehr möglich ist, ziehen die Menschen laut Mappes-Niedrik weiter.

