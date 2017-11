Geparktes Auto stürzt in Bach ab

Ein geparktes Auto hat sich am Samstagvormittag in Nüziders aus noch unbekannter Ursache in Bewegung gesetzt und ist über einen Hang in das Bachbett der Ill gestürzt.

Der Fahrer parkte das Auto beim Hundesportplatz. Kurz darauf begann das Fahrzeug rückwärts zu rollen. Nach dem Absturz über den Hang kam das Auto auf der Seite liegend in der Ill zum Stillstand. Die Feuerwehr Bludenz musste das stark beschädigte Auto mit einem Kran bergen.