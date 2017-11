Heizsaison: Vorsicht vor defekten Öfen

Die Brandverhütungsstelle macht auf mögliche Gefahren der Heizsaison aufmerksam. In der vergangenen Heizperiode kam es 37 mal zu Bränden in Vorarlberg. Der Großteil war auf defekte Feuerungsanlagen zurückzuführen.

In sieben Fällen sei am Brandausbruch unzureichende Ascheaufbewahrung schuld gewesen, so Ralf Pezzey, Leiter der Brandverhütungsstelle. Asche könne bis zu acht Stunden weiter glühen, Er empfiehlt daher, Asche grundsätzlich in einem feuersicheren Behälter aufzubewahren.

