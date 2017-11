Fußball: „Wirtschaftliches Rekordjahr“ für Altach

Fußball-Bundesligist Altach hat am Freitag für die Saison 2016/17 ein „wirtschaftliches Rekordjahr“ vermeldet. Mit einem Umsatz von über 7,4 Millionen Euro habe man die Einnahmen weiter steigern können.

Der Jahresüberschuss (nach Steuern) liege bei über 223.480 Euro, hieß es am Freitagabend bei der öffentlichen Generalversammlung. Das Eigenkapital des Vereins sei auf über 589.000 Euro gestiegen.

Bau einer Südtribüne beschlossen

Im laufenden Geschäftsjahr dürfte der Umsatz auf über zehn Millionen Euro steigen. Gründe dafür sind die Teilnahme an der Europa-League und die Erlöse aus Transfers. Dieses Geld soll in den bereits beschlossenen Bau der Südtribüne und in einen geplanten Trainingscampus investiert werden.

SCR Altach

Im Vorstand und Aufsichtsrat der Altacher hat es für das neue Geschäftsjahr keine personellen Veränderungen gegeben. Beide Gremien wurden von den anwesenden Club-Mitgliedern entlastet.