Schwer verletzt - Mann wollte Ballons befestigen

Ein 38-jähriger Mann hat sich in Hohenems bei einem Arbeitsunfall schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Mann stürzte samt Metallkorb aus einer Höhe von 4,75 Meter auf den Boden, er war damit beschäftigt, Ballons an der Decke anzubringen.

Der Mann wollte an der Decke einer Halle Ballons für eine Veranstaltung anbringen und stürzte dabei ab. Der 38-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Hubschrauber ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen, so die Vorarlberger Polizei am Freitag.

Sein 42-jähriger Bruder hatte den Mann in einem Metallkorb per Gabelstapler in etwa fünf Meter Höhe befördert. Dabei verrutschte der Metallkorb. Der 38-Jährige stürzte samt dem Korb auf den Betonboden der Halle und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.