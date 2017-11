Ein-Personen-Unternehmen voll im Trend

In Vorarlberg boomen Ein-Personen-Unternehmen (EPU). Jedes zweite Unternehmen im Ländle ist bereits ein EPU und jährlich kommen weitere dazu. Ein Ende des Gründungs-Booms ist nicht abzusehen, so die Wirtschaftskammer.

EPU-Erfolgstag in Götzis Die Vorarlberger Wirtschaftskammer feiert Freitagnachmittag die Ein-Personen-Unternehmen im Land mit einem EPU-Erfolgstag in Götzis.

Für Susanne Rauch-Zehetner, EPU-Sprecherin in der Vorarlberger Wirtschaftskammer, liegt das Erfolgsgeheimnis der Ein-Personen-Unternehmen in deren Struktur. In einem EPU könne man schneller reagieren, man sei näher am Kunden und auch flexibler, sagt Rauch-Zehetner. Diese Arbeitsform entspräche immer mehr dem heutigen Zeitgeist.

Regelrechter Gründer-Boom

In Vorarlberg gebe es derzeit einen regelrechten Gründer-Boom, erklärt Rauch-Zehetner: Derzeit gibt es 12.066 EPUs, das sind 56 Prozent aller Unternehmen, die in Vorarlberg aktiv sind. Ein Ende dieses Trends sei noch lange nicht abzusehen, so die EPU-Sprecherin. Ganz besonders in jenen Wirtschaftszweigen, in denen sich organisatorische und strukturelle Veränderungen abzeichnen, fänden EPUs immer öfter ihren Platz. Vor allem im Dienstleistungsbereich aber auch im IT-Bereich sind EPUs zu finden. Auch immer mehr Großbetriebe lagerten Arbeiten und Dienstleistungen an Dritte aus, was EPUs zu Gute komme.