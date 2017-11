Frau lag eine Nacht neben eingeschaltetem Herd

In Nenzing ist es am Freitag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Eine 62-Jährige war beim Kochen gestürzt und lag offenbar die ganze Nacht neben dem eingeschalteten Herd in der verrauchten Wohnung.

Laut Polizei wollte die Tochter der 62-Jährigen am Freitagvormittag nach ihrer Mutter schauen. Dabei fand sie eine verrauchte Wohnung vor - die Mutter lag vor dem Herd auf dem Boden. Wie die Tochter vermutet, wollte die 62-Jährige am Mittwochabend noch etwas kochen. Warum sie dabei gestürzt ist, ist noch unklar.

Weil sie es nicht mehr selbständig schaffte aufzustehen, konnte die Frau auch den Herd nicht mehr abschalten, auf dem sich ein Kochtopf befand. Folglich kam es zu Rauchentwicklung. Andere Wohnungen des Mehrparteienhauses waren jedoch nicht betroffen. Die Frau war beim Eintreffen der Einsatzkräfte ansprechbar. Sie wurde vom Notarzt erstversorgt und ins Krankenhaus gebracht.