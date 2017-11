Frastanzer Tanne für Wiener Christkindlmarkt

Eine 25 Meter hohe Rottanne aus Frastanz wird heuer beim Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz für weihnachtliche Stimmung sorgen. Der Baum wurde am Donnerstag geschlägert. Er wird nun transportfähig gemacht.

In der Nähe des Landesbauhofs in Frastanz-Felsenau wurde am Donnerstagabend (2. November) der Weihnachtsbaum für den Wiener Rathausplatz geschlägert. Seit 1959 wird der Platz alljährlich von einem anderen Bundesland mit einem Weihnachtsbaum versorgt, heuer ist wieder Vorarlberg an der Reihe. Die feierliche Illuminierung des Baumes erfolgt am 18. November im Beisein von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Wiens Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ).

VLK/ B. Hofmeister

Musikverein Frastanz spielt bei Illuminierung auf

Nach Angaben der Landespressestelle wurde der Baum mit Sorgfalt ausgesucht. Er misst 25 Meter und ist rund Jahre alt. Am Stock misst die Tanne 60 Zentimeter im Durchmesser. Am Samstag wird der Baum transportfähig gemacht, damit er den Vorschriften für den Sondertransport entspricht. Die Arbeiten werden von der freiwilligen Feuerwehr Frastanz durchgeführt.

Musikalisch umrahmen werden die feierliche Illuminierung die Gardemusik Wien sowie der Musikverein Frastanz.

Link: