Brandstiftung vermutet: Wohnung ausgebrannt

In der Nacht auf Freitag ist eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Frastanz komplett ausgebrannt. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Klaus Malin geht die Polizei davon aus, dass die Bewohnerin selbst das Feuer gelegt hat.

Gegen Mitternacht wurde die Feuerwehr alarmiert, weil die untere Wohnung in dem Mehrparteienhaus in Frastanz in Flammen stand. Die Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf den Rest des Gebäudes weitgehend verhindern und den Brand rasch löschen, so Malin. Die untere Wohnung sei aber dennoch nahezu ausgebrannt. Die darüberliegende Wohnung sei beschädigt worden.

Wohnungen evakuiert

Alle Bewohner des Mehrparteienhaus seien evakuiert worden - bis auf eine Familie konnten sie bereits in der Nacht wieder ihre Wohnungen beziehen.

Wie Malin gegenüber ORF Vorarlberg erklärte, vermutet die Polizei, dass eine Bewohnerin den Brand gelegt hat. Sie habe sich zum Zeitpunkt des Eintreffens der Einsatzkräfte bereits außerhalb der Wohnung befunden und sei ins Landeskrankenhaus Rankweil eingeliefert worden.