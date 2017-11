Metzler: „Mahrer ist die richtige Wahl“

Vorarlbergs Wirtschaftsbund-Obmann Hans Peter Metzler zeigt sich erfreut über die einstimmige Nominierung des Wirtschaftsministers Harald Mahrer (ÖVP) zum neuen österreichischen Wirtschaftsbundobmann. Er sei die richtige Wahl.

ORF/Rauch

Metzler bezeichnet Mahrer als absoluten Wunschkandidaten und sieht in seiner Bestellung ein deutliches Signal für Erneuerung. Mit dem Wirtschaftsminister und ehemaligen Staatssekretär übernehme ein Vollprofi im politischen wie wirtschaftlichen Geschäft die Agenden des Wirtschaftsbundes und in der Folge der Wirtschaftskammer.

Leitl präsentierte Nachfolger

Christoph Leitl (ÖVP) präsentierte am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz den amtierenden Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) als seinen Nachfolger. Leitl nannte als Hintergrund seines Rückzugs die „neue innenpolitische Situation“ nach der Nationalratswahl - mehr dazu in Leitl übergibt an Mahrer (ORF.at).