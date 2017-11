Unikat: Gitarre aus einem Stück Holzboden

Eine Gitarre aus einem Stück Holzboden: Der Instrumentenbauer Nick Page hat aus einer Fußbodendiele eine E-Gitarre kreiert. Ihr klingender Name: „Baron Hannes Schneider“.

Das Stück Abbruchholz ist 310 Jahre alt. Es stammt aus der Fußbodendiele von Hannes Schneiders Elternhaus „Fuchsloch“ in Stuben, das vor zwei Jahren abgerissen wurde. In akribischer Handarbeit hat Instrumentenbauer Nick Page im Garten seines Hauses in Bregenz ein Juwel gebaut. Neben der Holzdiele wurde auch ein alter Ski samt Bindung aus einem Museum verwendet, sagt Page.

„Ton verklingt in voller Brillanz“

Als einer der ersten darf Gitarrist Charly Bonat den Baron besichtigen - und - ausprobieren. Sein Fazit: Nicht nur das Design ist überzeugend. Der Ton verklinge mit der vollen Brillanz, sagt Bonat, und das mache eine gute Gitarre aus.

150 Unikate gebaut

Rund 150 Unikate hat Nick Page in den letzten acht Jahren gebaut. In seiner ganz eigenen Manier. Der „Baron Hannes Schneider“ soll in diesem Winter bei einem musikalischen Event präsentiert werden.