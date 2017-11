Kampert leitet interimistisch das Landestheater

Britta Kampert übernimmt interimistisch das Vorarlberger Landestheater. Sie war bisher schon als leitende Dramaturgin tätig und hat seit Montag die künstlerische Führung übernommen.

Lupi Spuma

Britta Kampert, geboren 1973, studierte Volkswirtschaftslehre in Heidelberg und an der Humboldt-Universität zu Berlin sowie Dramaturgie in München und Leipzig.