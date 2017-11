Beil-Attacke: Tatverdächtiger geständig

Nach der Beil-Attacke auf acht Personen in Flums in der benachbarten Schweiz, hat der Tatverdächtige nun ein Geständnis abgelegt. Das teilte die Staatsanwaltschaft St. Gallen am Donnerstag mit.

Bei der Gewalttat unweit der Vorarlberger Grenze waren am 22. Oktober acht Menschen verletzt worden - darunter ein acht Monate altes Baby - mehr dazu in Beil-Attacke: Angreifer hatte Gewaltfantasien.

Insgesamt wurden bei dem Angriff sechs Personen verletzt. Sie konnten inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen werden, teilte die Staatsanwaltschaft St. Gallen am Donnerstag mit.

Jugendlicher gab Tötungsabsicht zu

Der beschuldigte Jugendliche, wurde bereits am 23. Oktober einvernommen. Dabei gestand er, an seinem Wohnort einen Brand gelegt und danach wahllos Passanten angegriffen zu haben, mit der Absicht sie zu töten. Ein terroristischer Hintergrund

kann laut Staatsanwaltschaft ausgeschlossen werden.

Der Jugendliche befindet sich derzeit in einem Gefängnis im Kanton St. Gallen in Untersuchungshaft. Er wird sich im Laufe des nächsten Jahres vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland voraussichtlich unter anderem wegen mehrfacher versuchter Tötungsdelikte verantworten müssen.

