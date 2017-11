Metaller-Protest geht in die nächste Runde

Nach der mittlerweile vierten gescheiterten Lohnverhandlungsrunde, werden die Protestrufe der Metaller-Gewerkschafter lauter. So finden heute in zahlreichen Unternehmen Betriebsversammlungen statt.

„Wir lassen uns nicht mehr auf der Nase herumtanzen,“ stellte ÖGB-Landeschef Norbert Loacker am Mittwoch in einer Aussendung klar. Loacker informiert am Donnerstag als Betriebsratsvorsitzender der Firma Grass seine Kollegen bei einer Betriebsversammlung über den Stand der Verhandlungen.

Streiks nicht ausgeschlossen

Die Arbeitgebervertreter hätten bei der letzten Lohnverhandlungsrunde weder ein konkretes Lohnangebot gemacht, noch werde auf andere Vorschläge der Arbeitnehmervertreten eingegangen, kritisiert Loacker. Dass dann noch eine Diskussion über die Inflationsrate entfacht worden sei, habe das Fass zum Überlaufen gebracht. Die Arbeitgebervertreter wollten sich aus Wettbewerbsgründen an den europäischen und nicht an der deutlich niedrigeren österreichischen Inflationsrate orientieren - das komme überhaupt nicht in Frage, so Loacker.

Es sei nun an der Zeit, "unsere Kollegen bei Betriebsversammlungen umfassend zu informieren und damit eine erste Protestmaßnahme zu setzen“. Sollte es bei der fünften Verhandlungsrunde am kommenden Montag wieder keine Einigung geben, schließt Loacker auch Streiks als letztes Mittel nicht aus.

Verärgerte Betriebsräte

Großer Ärger herrscht auch bei anderen Betriebsräten in Vorarlberg. Klaus Willi, Betriebsratsvorsitzender bei Sapa Group in Nenzing, spricht von einer „Sauerei“, dass von Arbeitgeberseite rein gar kein Entgegenkommen zu spüren sei. Er hat für kommenden Montag eine Betriebsversammlung für die rund 380 Beschäftigten organisiert.

„Eine ordentliche Lohnerhöhung steht uns heuer einfach zu“, sagt auch Thomas Tscherntschitz, Betriebsratsvorsitzender bei Armstrong-Metalldecken in Rankweil. Dort findet ebenfalls heute Donnerstag eine Betriebsversammlung statt. Besonders betroffen macht Tscherntschitz, dass die Arbeitgebervertreter auch bei der Lehrlingsentschädigung blockieren. „Das tut mir am meisten weh. Jeder beschwert sich über den Fachkräftemangel - es sollte deshalb auch vor allem im Interesse der Unternehmen sein, die Lehrausbildung attraktiver zu machen, damit sich mehr junge Menschen dafür entscheiden.“

