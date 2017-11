Dornbirn Nord: Lenker flüchtet nach Unfall zu Fuß

Ein ungewöhnlicher Unfall hat sich in der Nacht auf Mittwoch bei der Autobahnauffahrt Dornbirn Nord ereignet. Beamte haben am Mittwoch ein stark beschädigtes Fahrzeug im Gehölz gefunden. Vom Lenker fehlte hingegen jede Spur.

Die Autobahnpolizei geht davon aus, dass der Pkw in der Nacht auf Mittwoch bei der Autobahnauffahrt Dornbirn Nord beim Beschleunigen ins Schleudern geraten und daraufhin in das Gehölz am Fahrbahnrad gekracht ist. Gegen 2.00 Uhr bemerkten andere Pkw-Lenker in diesem Bereich eine Person und alarmierten die Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, fehlte vom Pkw-Lenker jedoch jede Spur.

Maurice Shourot

Unfallhergang ist unbekannt

Am Mittwochnachmittag wurde das stark beschädigte Unfallfahrzeug abgeschleppt. Laut Autobahnpolizei ist der Pkw auf einen 21-jährigen Mann zugelassen. Ob der Pkw-Lenker verletzt ist, beim Unfall betrunken war, oder ob das Fahrzeug gestohlen wurde ist derzeit noch unklar.