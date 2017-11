Süßes oder Saures: Halloween-Nacht verlief ruhig

Wie schon im vergangenen Jahr ist auch heuer die Halloween-Nacht in Vorarlberg aus polizeilicher Sicht ruhig verlaufen. Bislang sei nicht einmal eine Handvoll kleinerer Fälle von Sachbeschädigung gemeldet worden.

Im Lauf des Tages dürften zwar noch ein paar Anzeigen dazu kommen, sagt Polizeipressesprecher Horst Spitzhofer, alles in allem scheine die öffentliche und elterliche Aufklärungsarbeit im Vorfeld aber Früchte zu tragen. Die Polizei war in der Halloween-Nacht verstärkt im Einsatz und warnte bereits im Vorfeld davor, dass nicht alles, was ein „harmloser Streich“ sein soll, erlaubt sei. Zudem wurde aufgrund des Verhüllungsverbotes über die Halloween-Verkleidung aufgeklärt - mehr dazu in: Halloween-Verkleidungen erlaubt.

St. Gallen: Eier und Mehl sichergestellt

Auch im benachbarten Kanton St Gallen meldet die Polizei heuer deutlich weniger Sachbeschädigungen als noch in den Vorjahren. Die verstärkte Präsenz der Beamten auf den Straßen habe offenbar Wirkung gezeigt und einige Streiche verhindert. Denn bei den Kontrollen vieler Jugendlicher wurden unter anderem mehrere Dutzend Eier und zwei Kilo Mehl sichergestellt. Eine positive Bilanz zieht auch die Landespolizei in Liechtenstein. Die Halloween-Nacht sei im Fürstentum sehr ruhig verlaufen.

Interesse an Halloween sinkt

Allgemein findet Halloween in Vorarlberg immer weniger Anhänger. Das Halloween-Fest am 31. Oktober hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einer zweiten Fasnacht entwickelt. Mittlerweile nimmt jedoch das Interesse um den inszenierten Horror vor Allerheiligen in Vorarlberg wieder ab - mehr dazu in: Halloween findet immer weniger Anhänger.