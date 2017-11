Evakuierung: Ammoniak-Austritt in Egg

In Egg wurde am Dienstag die Feuerwehr alarmiert, weil in einem Wohn- und Geschäftsgebäude Ammoniak ausgetreten ist. Die Mitarbeiter des Geschäftes sowie 18 Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden. Verletzt wurde niemand.

Dienstagvormittag, gegen 10.28 Uhr, nahmen Mitarbeiter eines Modegeschäftes in Egg beißenden Geruch in den Geschäftsräumlichkeiten wahr. Unverzüglich verständigte die Geschäftsführerin die Feuerwehr und forderte alle anwesenden Personen auf, das Geschäft zu verlassen. Von den Einsatzkräften konnte rasch festgestellt werden, dass der Geruch aus der Belüftungsanlage kam, womit die Quelle (die Klimaanlage) rasch lokalisiert werden konnte, heißt es bei der Polizei. Da sich das Geschäft in einem bewohnten Haus befindet, wurden vorsichtshalber alle Bewohner des Hauses evakuiert. Ebenso wurde die nähere Umgebung rund um das Gebäude abgesperrt.

Ursache: Technisches Gebrechen

Die Feuerwehr konnte im Keller des Hauses die Ursache rasch feststellen. Rund zwei Kilogramm Ammoniak war aus der Klimaanlage ausgetreten. Grund für den Austritt war ein technisches Gebrechen. Der Schaden konnte von einem Techniker repariert werden. Nach erfolgter Schadstoffmessung und Entwarnung konnten die Bewohner das Haus gegen 14.00 Uhr wieder betreten. Verletzt wurde niemand.