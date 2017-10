Volksanwalt will Ausweitung des Opferschutzes

Landesvolksanwalt Florian Bachmayr-Heyda kritisiert die Landesregierung in Sachen Opferschutz-Stelle. Diese unterstütze nur Menschen, die in kirchlichen oder Landesheimen Opfer von Gewalt geworden sind. Es gebe aber auch in anderen staatlichen Einrichtungen Gewaltopfer.

Die Entschädigung von Menschen, die in Pflegeheimen misshandelt wurden, ist seit Sommer einheitlich geregelt: Mit dem neuen Heimopfer-Rentengesetz erhalten Opfer ab ihrem Pensionseintritt vom Bund eine monatliche Zusatz-Rente von 300 Euro. Und statt der neun Landeseinrichtungen kümmert sich jetzt eine zentrale Kommission in Wien um die Betroffenen. Die Vorarlberger Opferschutz-Stelle bleibt dennoch vorerst bestehen.

Kritik kommt nun von Bachmayr-Heyda. Während an die 200 Heim-Opfer in Vorarlberg seit 2010 mit mehr als 1,6 Millionen Euro entschädigt wurden, erhalten Opfer aus anderer öffentlichen Einrichtungen wie zum Beispiel öffentliche Schulen und Spitäler keine Entschädigung. Für Bachmayr-Heyda ist das nicht nachvollziehbar. Das Land hätte ja jetzt wieder Kapazitäten frei.

Fall eines heute 70-Jährigen

Auf den Plan gerufen hat die Volksanwaltschaft ein aktueller Fall mit dem sich Bachmayr-Heyda derzeit befasst: Ein knapp 70-jähriger Mann sei in der Volksschule mehrfach von seinen Lehrern schwer misshandelt worden. Er sei heute schwer traumatisiert, dazu gebe es auch ärztliche Befunde, so Bachmayr-Heyda.

100 weitere Gewaltopfer

Die Volksanwaltschaft schätzt, dass in Vorarlberg neben den gut 200 anerkannten zusätzlich einige 100 weitere Menschen Opfer von Gewalt in Schulen oder Spitälern geworden sind - und die werden laut Bachmayr-Heyda jetzt vom Land im Stich gelassen.

Bachmayr-Heyda will das Thema jetzt mit allen Landtags-Parteien diskutieren. Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) verweist auf Anfrage von Radio Vorarlberg auf seine zuständige Sozial-Landesrätin Katharina Wiesflecker (Grüne). Die wiederum ist nicht erreichbar - Herbstferien, wie es heißt.