Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Meiningen

Eine 34-jährige Motorradfahrerin hat sich am Montag bei einem Verkehrsunfall in Meiningen verletzt. Die Frau musste laut Polizei einem entgegenkommenden Auto ausweichen und kam dabei zu Sturz. Nach dem Fahrzeuglenker wird nun gesucht.

Kurz nach Mittag fuhr die Motoradfahrerin auf der Gemeindestraße Frützliweg in Meiningen in Richtung Winkelstraße. Auf halber Höhe kam ihr ein Fahrzeug mit einer bislang unbekannten Person am Steuer entgegen. Nach Angaben der Polizei war das Auto - ein schwarzer VW Caddy - mittig auf der Fahrbahn unterwegs.

Frau kam von Fahrbahn ab

Um eine Kollision zu verhindern, musste die 34-jährige Frau über den rechten Fahrbahnrand fahren, woraufhin sie auf dem erdigen Bankett zu Sturz kam und sich dabei an der rechten Hand sowie am linken Knie leicht verletzte. An ihrem Leichtmotorrad entstand leichter Sachschaden.

Der Lenker des schwarzen VW Caddy bzw. etwaige Auskunftspersonen werden gebeten, sich mit der Polizei Rankweil in Verbindung zu setzen.