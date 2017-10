Lustenau: Polizei sucht mutmaßliche Diebin

In Lustenau hat eine Frau bei einem Diebstahl 1.000 Euro erbeutet. Die etwa 50-Jährige verschaffte sich am Donnerstag Zugang zum Haus eines 71-jährigen Mannes. Dort stahl sie den Betrag aus einer Geldtasche.

Nach Angaben der Polizei läutete die Frau um 11.00 Uhr bei dem Wohnhaus in Lustenau. Nachdem ihr der Hausherr, der eine Gehbehinderung hat, die Tür geöffnet hatte, betrat sie das Wohnzimmer. Die Frau fragte den Mann nach Geld, erhielt von ihm aber keines. In der Folge hat die Tatverdächtigte die Situation laut Polizei ausgenutzt und aus einer in einem Regal liegenden Geldtasche fünf 200-Euro-Geldscheine entwendet. Dem 71-jährigen Mann sei es aufgrund seiner Behinderung nicht möglich gewesen, die Frau an der Tat bzw. am Verlassen des Hauses zu hindern.

Personenbeschreibung

Die gesuchte Frau ist nach Angaben der Polizei etwa 50 Jahre alt, korpulent und hat schwarze Haare. Sie war mit einer roten Jacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Zudem habe sie gebrochen Deutsch gesprochen. Die Polizei Lustenau bittet um Hinweise.

Nachbarn zufolge seien rund um das Haus des 71-jährigen Opfers zuletzt mehrmals unbekannte Personen gesehen worden. Laut Polizei könne daher nicht ausgeschlossen werden, dass das Haus von Bettlern gezielt ausgekundschaftet worden ist.