Kurierdienst lotet Cargo-Bikes aus

Ein Transportunternehmen aus Lauterach setzt seit drei Monaten einen Fahrradkurier ein. Er liefert Pakete an Haushalte aus. Es handelt sich um ein Pilotprojekt, das die Fahrrad-Zustellung in den Gemeinden vorantreiben will.

Im Rahmen des Pilotprojekts „Cargo-Bikes“ sollen künftig Fahrradkuriere in der Paketauslieferung eingesetzt werden. Derzeit betreibt eine Privatfirma den Zustelldienst in Lauterach und Wolfurt mit einem Fahrradkurier. Demnächst soll ein zweiter Kurier hinzukommen.

Auch wenn ein Fahrradkurier mit bis zu 40 Paketen pro Tag nur die Hälfte als eines Autokuriers bewältige, sei der Zustelldienst per Fahrrad dennoch rentabel, sagt Michael Forster, Geschäftsführer des Kurierdienstes Datatrans. Fahrradkuriere wären schneller und flexibler. Der Gemeindeverband beobachtet mit Interesse die Entwicklung der „Cargo-Bikes“. Gemeindeverbandspräsident Harald Köhlmeier kann sich vorstellen, dass künftig bis zu 30 Prozent der Paketdienste mit dem Fahrrad erledigt werden.

Lastenfahrräder transportieren Güter emissionsfrei

„Cargo-Bikes“ bzw. Lastenfahrräder liegen international im Trend. In Kopenhagen hat jede vierte Familie ein Lastenfahrrad. Auch Unternehmen, wie etwa die Deutsche Post oder DHL, setzen zunehmend für Transporte in den Städten auf „Cargo-Bikes“.

Mit „E-Cargo-Bikes“ sind Kleintransporte bis zu 100 Kilogramm möglich. Eine Studie des deutschen Verkehrsministeriums zeigt, dass bis zu einem Fünftel der Transportfahrten im Wirtschaftsverkehr vom Klein-Lkw auf Lastenfahrräder verlagert werden könnten. Für Einkäufe sind nicht nur Lastenfahrräder und Anhänger geeignet, sondern auch Trolleys, wie der Gewinner des VCÖ-Mobilitätspreises Vorarlberg im Vorjahr bewies.

„planB Trolley“ der Gemeinden

Vier von zehn Autofahrten in Vorarlberg sind kürzer als fünf Kilometer. Der VCÖ weist darauf hin, dass für das Ziel einer erdölfreien Mobilität der Anteil von Radfahrern und Fußgängern auch in Vorarlberg weiter erhöht werden muss. Damit Einkaufsfahrten vom Auto auf das Fahrrad verlagert werden, haben die „planB Gemeinden“ den „planB Trolley“ entwickelt.

Der „planB Trolley“ wird europaweit verkauft und wurde im September 2016 von VCÖ, Land Vorarlberg und den ÖBB mit dem VCÖ-Mobilitätspreis Vorarlberg ausgezeichnet.