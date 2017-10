Sturm - Fahrbetrieb am Karren eingestellt

In Vorarlberg hat der angekündigte Sturm nun auch erste Auswirkungen. Die Karren-Seilbahn in Dornbirn hat ihren Fahrbetrieb am Sonntagvormittag aus Sicherheitsgründen eingestellt.

Am Karren in Dornbirn wurden am Vormittag - auf knapp 1.000 Meter Seehöhe - Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h erreicht. Laut Betriebsleiter wurde deshalb der Fahrbetrieb eingestellt. Die Kassa für den Vorverkauf des Drei-Täler-Passes sei aber dennoch besetzt, heißt es bei der Karren-Seilbahn.

In Vorarlberg vergleichsweise ruhig

Ansonsten ist es in Vorarlberg vergleichsweise ruhig. In anderen Teilen Österreichs sind die Feuerwehren bereits im Dauereinsatz. In Nieder- und Oberösterreich waren Tausende Haushalte am Sonntagvormittag ohne Strom. In Wien wurden Parks und Friedhöfe gesperrt - mehr dazu in Heftiger Sturm fegt über Österreich (ORF.at).

Link: