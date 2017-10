Neue Fußgängerzone in Dornbirn eröffnet

Der neue Teil der Fußgängerzone in Dornbirn ist am Samstag feierlich eröffnet worden. Seit Mai war in dem Bereich zwischen Schulgasse und im Kirchenpark gearbeitet worden.

Mit dem Projekt soll die Innenstadt attraktiver und der Stadtteil hinter der St. Martins-Kirche aufgewertet werden.

Stadt Dornbirn

Der zweimal wöchentlich stattfindende Wochenmarkt ist der wichtigste Frequenzbringer für die Innenstadt. Mit den zusätzlichen Flächen in der Schulgasse könne der Markt erweitert werden, heißt es bei der Stadt.

