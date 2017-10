Tanzstück „MORE“ in Lauterach uraufgeführt

Im vergangenen Jahr hat die Choreografin und Tänzerin Silvia Salzmann den mit 10.000 Euro dotierten Vorarlberger Kulturpreis erhalten. Sie wurde für ihr Kurzstück „MORE“ ausgezeichnet, das am Freitag in der Alten Seifenfabrik in Lauterach uraufgeführt wurde.

Alles ist weiß: die Zuckerwatte, das Popcorn, die Plastikgläser, die Sektflaschen. Weiß ist die Farbe der Unschuld, aber in MORE ist es auch jene grenzenlosen Konsumwahns.

ORF

Jede Bewegung ist erforscht

Silvia Salzmann hat MORE gemeinsam mit der Texterin Mirjam Steinbock, der Videokünstlerin Sarah Mistura, den beiden Musikern Florian Koller und Markus Rainer, sowie dem Ausstatter Manuel Schäfler entwickelt. Jede ihrer Bewegungen ist erforscht und einstudiert, nichts hat die Tänzerin dem Zufall überlassen.

ORF

Das Ergebnis ist beeindruckend, keinen unwesentlichen Anteil daran habe der Gewinn des Vorarlberger Kulturpreises, sagt Silvia Salzmann. Er habe mir Mut gegeben, das Projekt größer aufzuziehen, sagt Salzmann.