Arbeitsfreier Sonntag „muss bleiben“

Die Arbeiterkammer könne sich in Sachen Arbeitszeit-Flexibilisierung auch einen 12-Stunden-Tag vorstellen. Allerdings nur wenn es auch Zugeständnisse von der Wirtschaft gebe, sagt AK-Präsident Rainer Keckeis. Am arbeitsfreien Sonntag dürfe aber nicht gerüttelt werden.

Die Arbeiterkammer sträube sich nicht prinzipiell gegen eine Flexibilisierung am Arbeitsmarkt, auch was die mögliche Einführung eines 12-Stunden-Tages anbelangt. Keckeis schränkt allerdings ein, dass die laufende Diskussion eine Einbahnstraße sei. Die Wirtschaft sei derzeit noch nicht bereit, ihrerseits nötige Zugeständnisse an die Arbeitnehmer zu machen, kritisiert Keckeis.

Diksussion um Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft

Die FPÖ-Forderung nach einer Abschaffung der Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschafts- und in der Arbeiterkammer versteht Keckeis als klaren Angriff. Er warnt vor der Abschaffung, denn daran würden auch die Kollektivverträge hängen. Sollte die Pflichtmitgliedschaft abgeschafft werden, dann wäre es jedem Betrieb möglich, jederzeit aus dem Kollektivvertrag auszusteigen. Das sei der Beginn eines großen Sozialabbaus, sagt Keckeis.

Das gesamte ORF Radio-Vorarlberg Samstaginterview zum Nachhören

„Auch Qi Gong-Kurse haben ihre Berechtigung“

Dass die Arbeiterkammer zum Beispiel auch Qi Gong-Kurse anbiete, sieht Keckeis als Aufwertung des Kursprogrammes. Solche Kurse hätten durchaus eine Berechtigung, da sie auch einen Ausgleich zum Arbeitsalltag anbieten würden. Keckeis hat auch nichts gegen einen gewissen Wettbewerb zwischen den verschiedenen Kurs-Anbietern wie AMS oder Volkshochschule. Am Ende entscheide sowieso der Kunde.

Wunsch an die neue Regierung

Im Gespräch mit ORF-Redakteur Andreas Feiertag deponiert Keckeis auch seinen dringendsten Wunsch an die neue Regierung: Sie müsse verhindern, dass die Industriellenvereinigung den künftigen Weg Österreichs vorgebe.