377 Glücksspielautomaten beschlagnahmt

Im Kampf gegen das illegale Glücksspiel hat die Polizei heuer bislang 283 Kontrollen durchgeführt. Das geht aus einer Anfragebeantwortung von Landesrat Erich Schwärzler (ÖVP) hervor. 377 Automaten wurden beschlagnahmt.

Zudem wurden 100 Betriebsschließungen angedroht und schließlich 30 Betriebsstätten behördlich geschlossen. Außerdem haben 70 ermahnte Betreiber ihre Lokale selbst zugesperrt.

Schwärzler betonte am Freitag in einer Aussendung die Wichtigkeit der Kontrollen. Es gehe um den Schutz von Menschen aller Altersgruppen vor den Gefahren der Spielsucht mit all ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen sowie um den Jugendschutz.

