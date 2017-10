Schwerer Raub: Haftstrafe für 25-Jährigen

Wegen schweren Raubes ist am Freitag ein 25-Jähriger vor dem Landesgericht Feldkirch zu einer teilbedingten Haftstrafe verurteilt worden. Er attackierte im September in einem Flüchtlingsheim einen Mitbewohner mit einem Messer.

Der Angeklagte - ein jemenitischer Staatsangehöriger, der als anerkannter Flüchtling in Österreich lebt - trat Ende September in einem Flüchtlingsheim in Lauterach die Zimmertür eines 30-jährigen Mitbewohners ein. Was danach passierte, kann nicht klar bewiesen werden.

Aussage gegen Aussage

Der 25-Jährige sagte vor Gericht aus, er habe die Türe eingeschlagen, weil er dort seinen Schlüssel vergessen habe und ihn das Opfer nicht rein gelassen habe. Der 30-Jährige hingegen sagte, dass der Angeklagte von ihm Geld gefordert habe. Das sei öfters passiert, aber diesmal habe er kein Geld gehabt, worauf der 25-Jährige aggressiv geworden sei und ihn mit einem Küchenmesser attackiert habe.

Die Attacke mit dem Messer stritt der Angeklagte ab. Die Tatwaffe konnte nie gefunden werden. Das Gericht glaubte dem Opfer und verurteilte den 25-Jährigen zu einer teilbedingten Haftstrafe, 24 Monate davon bedingt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.