17-Jährige wurde von Unbekannten attackiert

Auf dem Heimweg von einer Diskothek ist eine 17-Jährige am Nationalfeiertag in den frühen Morgenstunden in Klaus von zwei Unbekannten attackiert worden. Die am Boden liegende Frau wurde getreten und erlitt dabei Verletzungen am Kopf.

Gegen 4.20 Uhr ging die 17-Jährige alleine von der Disko in Röthis kommend in Richtung Bahnhof Klaus. Sie war auf der L190 unterwegs und bog dann auf der Gemeindestraße Kolbengraben ab. Auf Höhe der Autobahnunterführung bemerkte sie zwei männliche Jugendliche, die hinter ihr gingen.

Mehrfach gegen Hinterkopf getreten

Die junge Frau gab gegenüber der Polizei an, dass die beiden Unbekannten sie von hinten zu Boden gestoßen hätten. Danach hätten sie ihr mehrfach gegen den Hinterkopf getreten. Als sie um Hilfe gerufen habe, seien die Jugendlichen geflüchtet. Die 17-Jährige wurde am Kopf verletzt und musste ambulant behandelt werden.

Ein sexueller Hintergrund oder eine Raubabsicht dürften laut Polizei nicht Grund für die Tat gewesen sein. Die Attacke könnte im Zusammenhang mit dem Diskobesuch stehen. Die Polizei Sulz bittet um Hinweise (Tel: 059133/81861).