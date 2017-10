Kunst im Abbruchhaus in Bregenz

In einem Haus in Bregenz das bald abgebrochen und durch einen modernen Wohnblock ersetzt wird, werden noch bis Samstag Kunstwerke, Installationen und Performances des Künstlers Uwe Jäntsch gezeigt.

Dem Haus am Brand Nummer 7 in Bregenz - gleich neben der Herz-Jesu-Kirche - hat das letzte Stündlein geschlagen. Gebaut wurde es in den 1870er Jahren, jetzt muss es einem modernen Wohnblock weichen.

Abriss-Party mit Ausstellung

Doch bevor die Bagger auffahren, wurde im Haus noch einmal richtig gefeiert. Der Künstler Uwe Jäntsch, er stammt aus Bregenz und lebt in Palermo (Italien), bereitete dem Haus mit einer Abriss-Party einen würdigen Abschied.

„Vorarlberg ist sehr dekadent“

Für Jäntsch hat die Sache etwas „Dekadentes“. Das Haus habe neue Fenster, neue Läden und eine brandneue Heizungsanlage und sei dennoch ein Abrisshaus. „Vorarlberg ist sehr dekadent“, meint Jäntsch ironisch.

Galerist von Location angetan

Der Galerist Gregor Koller, der Jäntsch nach Bregenz geholt hat, ist ebenfalls von der Location begeistert. Hier müsse man auf nichts aufpassen, so Koller.