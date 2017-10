Fünf Vorarlberger beim Ski-Weltcup-Auftakt dabei

Gleich fünf Vorarlberger werden an diesem Wochenende beim Skiweltcup-Auftakt in Sölden mit dabei sein: drei Herren und zwei Damen aus Vorarlberg wurden nominiert.

Der österreichische Ski-Verband hat am Donnerstag das Aufgebot für den Weltcup-Auftakt in Sölden am kommenden Wochenende bekanntgegeben.

Für den Damen-Riesentorlauf wurden die Vorarlbergerinnen Elisabeth Kappaurer und Katharina Liensberger nominiert, bei den Herren stehen Marcel Mathis, Magnus Walch und Johannes Strolz aus dem Ländle im ÖSV-Aufgebot.