Körbersee geht heute Abend ins Rennen

Heute Abend ist es soweit: Österreich entscheidet wieder darüber, welches der schönste Platz Österreichs ist. Dieses Jahr wird der Körbersee Vorarlberg bei „9 Plätze - 9 Schätze“ vertreten. Derzeit zeigt sich der See von seiner winterlichen Seite.

Der Körberseee zeigt sich heute im Winterkleid.

Verstecktes Juwel inmitten der Berge

Wer diesen Schatz finden möchte, muss das Auto stehen lassen: Zum Körbersee kommt man im Winter am einfachsten auf Skiern und im Sommer am besten zu Fuß. Der Weg führt durch eine idyllische Bergwelt - bis sich hinter einer Kuppe ein Blick auftut, der den Atem kurz stocken lässt - mehr dazu in Körbersee: Verstecktes Juwel inmitten der Berge (vorarlberg.ORF.at).

Hanno Thurnher Fotografie

„9 Plätze - 9 Schätze“ - die Show

Armin Assinger sucht wieder gemeinsam mit Barbara Karlich und den Moderatorinnen und Moderatoren der neun ORF-Landesstudios sowie zahlreichen Prominenten aus den Bundesländern Österreichs den schönsten verborgenen Ort bzw. Platz – am 26. Oktober um 20.15 Uhr in ORF 2 in der gleichnamigen ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“. Für Vorarlberg nach Wien reisen dieses Jahr Vorarlberg heute-Moderatorin Kerstin Polzer und Gerichtspsychiater Reinhard Haller.

