Zahl der Bundesheer-Interessierten überschaubar

Seit einem Jahr ist das Bundesheer auf intensiver Nachwuchssuche. Bewerber, die den Aufnahmetest bestehen, haben fix einen Job, heißt es beim Bundesheer. Die Zahl der Bewerber in Vorarlberg ist aber überschaubar.

30 Bewerberinnen und Bewerber haben sich in Vorarlberg für einen Job beim Bundesheer interessiert. Zehn haben den Aufnahmetest bestanden. Auch wenn in anderen Bundesländern die Nachfrage deutlich höher ist und österreichweit 1.200 Jung-Offiziere ausgebildet werden, sind die Verantwortlichen in Vorarlberg mit der Nachfrage zufrieden. Man dürfe nicht vergessen, dass Vorarlberg österreichweit gesehen nur ein Prozent des Bundesheeres ausmache, sagt Michael Kerschat, Pressesprecher des Bundesheeres in Vorarlberg.

Bewerber werden auf Herz und Niere getestet

Der Aufnahmeprüfung dauert drei Tage. Zum einen werde das sportliche Leistungsvermögen getestet, außerdem muss ein Gesundheitscheck durchlaufen werden und auch psychologische Tests nach einer Dauerbelastung müssten durchlaufen werden, sagt Kerschat.

18-monatige Ausbildung zum Unteroffizier

Nach der bestandenen Aufnahmeprüfung folgt noch eine 18-monatige Ausbildung quer durch Österreich zum Unteroffizier. In dieser Zeit ist auch der normale Grundwehrdienst integriert. Damit die Joboffensive im Ländle besser greift, soll im kommenden Jahr auch eine Ausbildung in Vorarlberg starten, sagt Kerschat.

