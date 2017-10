„Postkartenräuber“ wird ausgeliefert

Der „Postkartenräuber“ wird nach Österreich ausgeliefert. Wie die Neue Vorarlberger Tageszeitung am Donnerstag berichtet, wird der 54-jährige Tiroler nach dem Prozess in Deutschland auch in Vorarlberg vor Gericht stehen.

Dem Verdächtigen werden in Vorarlberg elf Überfälle auf Bank- und Postfilialen zur Last gelegt. In Deutschland soll er drei Banküberfälle begangen haben. Die Anklage lautet auf schweren Raub. Dem Mann drohen ein bis 15 Jahre Haft.

Nach dem Geständnis des sogenannten „Postkartenräubers“ hatte die Staatsanwaltschaft Feldkirch einen Auslieferungsantrag an Deutschland gestellt, nun hat die Generalstaatsanwaltschaft München entschieden - mehr dazu in Auslieferung von „Postkartenräuber“ beantragt (vorarlberg.ORF.at; 5.10.2017).

