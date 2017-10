Glimmbrand legt OP-Bereich in Spital lahm

Flämmarbeiten am Dach des LKH Bregenz haben am Dienstagnachmittag einen Glimmbrand ausgelöst. Der Rauch gelangte durch eine Zwischendecke auch in den OP-Bereich, der daraufhin gesperrt werden musste.

Während der Löscharbeiten konnten weder der OP-Bereich noch der Schockraum benutzt werden. In dieser Zeit hab es auch keine Rettungstransporte in das LKH Bregenz. Mit einer Wärmebildkamera gelang es schließlich, den Brandherd ausfindig zu machen und das Feuer zu löschen.

Personen kamen nicht zu Schaden, die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Die Feuerwehren Bregenz-Stadt und Bregenz-Vorkloster rückten mit insgesamt neun Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften aus.