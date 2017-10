Vom Elektrotechniker zum Konzertveranstalter

Zuerst Elektrotechniker, dann diplomierter Krankenpfleger und nun Konzertveranstalter: Hannes Hagen aus Lustenau ist in Vorarlberg bekannt als Veranstalter des Szene Openairs. Der erfolgreiche Weg eines Multitalents.

Auch wenn es Hagen mit 45 Jahren geschafft hat, beruflich gleich mehrmals neue Wege einzuschlagen, bleibt der Lebensmittelpunkt Vorarlberg. Außer, er arbeitet bei einem der großen Festivals in Europa - etwa beim Frequency oder dem Nova Rock, wo er als Produktionsleiter fungiert. Highlights gab es dabei viele: „Das erste Mal Bob Dylan in Kroatien, das war ein sehr eindrucksvoller Moment“, erinnert sich Hagen. Aber auch an Auftritte von Santana und Metallica erinnert er sich noch gerne.

Steile Karriere Hannes Hagen hat es geschafft: Er ist ein international gefragter Konzertveranstalter. Dabei hat er seine Karriere als Elektrotechniker begonnen.

Herausfordernd ist aber auch das Szene Openair in Lustenau, das mit mehr als 20.000 Besuchern das größte Musikfestival Westösterreichs ist. Entstanden ist es vor 27 Jahren als Bühne für das Jazzseminar Lustenau. Auch heute stehen neben internationalen Bands heimische Musikgruppen auf der Talentebühne. Tausende Anfragen kommen für diese Auftrittsmöglichkeit. Eine Erfolgsstory, die nie geplant war: „Es gehört doch einiges an Glück dazu und immer kommt es auf die Leute an, die einem auch zufällig mal begegnen.“

„Lernen, lernen und nochmal lernen“

Die Vorbereitungen für das nächste Szene Openair im August 2018 laufen bereits auf Hochtouren. Jungen Menschen empfiehlt der Tausendsassa, „sich nicht unbedingt mit 18 schon auf alles festzulegen oder zu meinen, man muss dann bereits seinen Weg gefunden haben.“ Wichtiger sei es zu lernen, sich in der Gesellschaft zu engagieren und sich treiben zu lassen: „Dann werden die richtigen Chancen kommen.“