Opposition besteht auf Rücktritt Kuceras

Die drei Oppositionsparteien verlangen nach einem umstrittenen Grundstücksgeschäft in Hard geschlossen den Rücktritt des ÖVP-Landtagsabgeordneten Matthias Kucera. Die ÖVP tut die Forderung als Oppositionsmanöver ab.

Die Opposition wolle nicht zulassen, dass Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und ÖVP-Sozialsprecher Matthias Kucera die Grundstückaffäre von Hard aussitzen, wie es heute in einer gemeinsamen Pressekonferenz hieß. FPÖ, SPÖ und NEOS wiederholten ihre Forderung nach einem Rücktritt Kuceras. FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer sagte in Richtung Wallner wörtlich, „moralische Ansprüche scheinen in der Landes-ÖVP endgültig verloren gegangen zu sein.“

Wie berichtet, hielten zwei ÖVP-Funktionäre an einem Grundstücksgeschäft mit einem betagten Verkäufer fest. Der Kaufvertrag wurde erst gerichtlich aufgehoben. Der alte Mann war nicht geschäftsfähig. Er hatte 1.600 Quadratmeter Bauerwartungsland und Baumischgebiet in der Mitte von Hard um lächerliche 50.000 Euro abgetreten.

Opposition erinnert an ÖVP-Verhaltenskodex

Die ÖVP habe „jeglichen Anstand verloren“, kritisiert SPÖ-Klubobmann Michael Ritsch mit Blick auf den ÖVP-eigenen Verhaltenskodex. NEOS-Fraktionsobfrau Sabine Scheffknecht wirft Kucera widersprüchliche Behauptungen in der Öffentlichkeit vor. Ein Schriftverkehr über Monate belege, dass Kucera die Verbücherung angestrebt habe. Öffentlich hatte Kucera behauptet, das Geschäft umgehend gestoppt zu haben, als er von der Geschäftsuntüchtigkeit des Verkäufers erfahren habe.

Rechtsanwaltskammer offiziell eingeschaltet

Der Sohn und Sachwalter des Verkäufers, Karl Schelling, kündigte am Dienstag eine Anzeige Kuceras bei der Rechtsanwaltskammer an, um standesrechtlich gegen ihn vorzugehen. Er überlege diesen Schritt, weil die Kammer dem Grundsatz folge, lediglich aufgrund einer Anzeige zu reagieren, so Schelling.

Dem ist laut Landeshauptmann Wallner Kucera am Dienstag zuvorgekommen: „Der Abgeordnete Kucera und Anwalt Kucera hat jetzt in der Früh, aus meiner Sicht, einen sinnvollen Schritt gesetzt, weil er die Rechtsanwaltskammer angerufen hat und damit eigentlich ein Verfahren dort eingeleitet hat.“ Je nach Ausgang dieses Verfahrens will ÖVP-Chef Wallner entscheiden, was weiter zu tun ist. ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück jedenfalls steht weiterhin voll und ganz hinter Kucera. Die Forderung nach politischen Konsequenzen sei „nichts anderes als ein Manöver der Opposition“, so Frühstück.

Hypo-Aufsichtsrat Büchele unter Beschuss

Die Grünen verlangten am Dienstag per Aussendung den sofortigen Rücktritt des zweiten involvierten ÖPV-Funktionärs. Der Landwirt Albert Büchele war als Käufer in die Affäre verwickelt. Büchele gehört dem Hypo-Aufsichtsrat an. Klubobmann Adi Gross zeigte sich mit den bisher angekündigten Konsequenzen unzufrieden. „Eine einfache Nicht-Verlängerung seines Mandats im zweiten Quartal nächsten Jahres, wie von Landeshauptmann Wallner angekündigt, ist zwar prinzipiell ein richtiger Schritt, aber aus unserer Sicht zu spät und wird der nötigen politischen Signalwirkung nicht gerecht“, so Gross. Er erwarte, dass Büchele seinen Sitz im Aufsichtsrat der Hypo Vorarlberg umgehend räume.

