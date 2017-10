Sechs Opfer nach Axt-Angriff im Spital

Nach der Axtattacke am Sonntag Abend in Flums (CH) befinden sich am Dienstag noch sechs Opfer im Spital, zwei konnten das Krankenhaus bereits verlassen. Die Schweizer Polizei nahm Mordermittlungen auf.

Der mutmaßliche Täter, ein 17-jähriger Lette, wurde am Montag einvernommen. Gegen ihn wird wegen mehrfach versuchten Mordes ermittelt. Da die Einvernahme bereits Teil des Strafverfahrens ist, gibt die Polizei keine Einzelheiten über Motiv oder Geständnis bekannt. Der 17-jährige hatte an zwei verschiedenen Tatorten wahllos Passanten mit einer Axt angegriffen. Die Polizei stoppte ihn in einer Tankstelle mit einer Taser-Waffe.