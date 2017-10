Kachelofen löst Feuerwehreinsatz aus

In einem Wohnhaus in Meiningen hat am Montag ein Kachelofenbrand die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Brand hinterließ einigen Sachschaden in den Wohnräumen. Verletzt wurde niemand.

Am Montagmittag entzündete sich ein Brand im Obergeschoss eines Wohnhauses in Meiningen. Aus unbekannter Ursache traten Flammen bei der Entlüftung des Kachelofens aus. Es entwickelte sich starker Rauch. Ein Bewohner konnte den Brand mit Hilfe eines Feuerlöschers noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig löschen.

Durch das Löschen wurden Wohn- und Esszimmer sowie die Küche stark verunreinigt. Es entstand leichter Sachschaden. Die Feuerwehr Meiningen war mit einem Fahrzeug und neun Leuten vor Ort.