Polizei sucht Unfallfahrer

In Sulz ist in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden. Der unbekannte Lenker fuhr weiter. Die Polizei ersucht um Hinweise.

Ein 49-jähriger Fußgänger wollte gegen halb eins die Müsinen-Straße in Sulz überqueren. Laut eigenen Angaben achtete er nicht auf den Verkehr. Er wurde von einem in Richtung Kreisverkehr fahrenden Auto an der linken Schulter gestreift und zu Boden gestoßen.

Der unbekannte Lenker hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Der verletzte Fußgänger musste ins Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert werden. Bei dem gesuchten Auto handelt es sich laut Polizei um ein dunkles, „höheres“ Fahrzeug. Die Polizei Sulz bittet um Hinweise.